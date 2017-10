FRANKFURT (Dow Jones)--Standard & Poor's (S&P) hat für Deutschland die Spitzenbonität AAA bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Die Analysten gehen davon aus, dass in den kommenden zwei Jahren die öffentlichen Finanzen und die starke Außenhandelsbilanz allen potenziellen ökonomischen Schocks in jedem denkbaren Szenario widerstehen werden. Die Bildung einer neuen Regierungskoaltion nach der Bundestagswahl im September dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch Neuwahlen können nicht gänzlich ausgeschlossen werden, hieß es von den Analysten weiter. Allerdings sei eine rasche Regierungsbildung wünschenswert, um den Fokus auf die anstehenden Reformen zu richten, die den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg von Deutschland sicherstellen sollen.

October 27, 2017

