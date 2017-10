Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - In einer Zeremonie in Anwesenheit seiner Exzellenz, des Ministers Eng. Abdulla Al-Sawaha und von Sir Richard Branson, haben das Ministry of Communications and Information Technology (MCIT) und OneWeb eine Einverständniserklärung zur gemeinsamen Entwicklung von Lösungen unterzeichnet, die 2020 bei der Anbindung von 237.000 Haushalten im ganzen Land helfen und das Land mit erschwinglichem Breitband hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz versorgen, das in ländlichen und abgelegenen Gebieten dringend benötigt wird. Diese Einverständniserklärung erfolgt im Zuge der Bemühungen des MCIT, Internet hoher Geschwindigkeit auszubauen und die Infrastruktur der Netzwerke für Daten und Kommunikation zu verbessern. Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem National Transformation Plan, der darauf abzielt, bis zum Jahr 2020 die große Mehrheit ländlicher und abgelegener Gebiete mit Internet hoher Geschwindigkeit zu versorgen.



Das Königreich Saudi-Arabien hat sich das Ziel gesetzt, bis 2020 die Mehrheit seiner Bewohner in ländlichen und abgelegenen Gebieten anzubinden. OneWeb wird die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen, um diese bisher schwer zu erreichenden Gebiete anzubinden. Das Königreich und OneWeb werden gemeinsam in der Lage sein, durch Konnektivität Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und wirtschaftlichen Möglichkeiten zu schaffen.



Eng. Abdullah Al-Kanhal, stellvertretender Minister für Communications and Digital Infrastructure, unterzeichnete für das MCIT und sagte: "Im Zuge des National Transformation Plan des Königreichs haben wir ein ehrgeiziges Programm ins Leben gerufen, um mehr als 70 % der Haushalte in ländlichen Gebieten bis zum Jahr 2020 drahtlose Anbindung hoher Geschwindigkeit zu verschaffen. Die Partnerschaft mit OneWeb versetzt uns in die Lage, nach 2020 die restlichen 30 % ländlicher Haushalte mit drahtloser Anbindung hoher Geschwindigkeit zu versorgen. So können Menschen in ländlichen Gebieten die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters nutzen."



Greg Wyler, Gründer und geschäftsführender Direktor von OneWeb, unterzeichnete die Einverständniserklärung zuvor an diesem Tag und sagte: "Ab 2020 wird OneWeb in der Lage sein, alle Menschen in Saudi-Arabien zuhause, bei der Arbeit oder in der Ausbildung mit Hochgeschwindigkeits-Breitband zu versorgen, unabhängig vom Standort. Wer derzeit noch keinen Zugang hat, kann mit Optimismus in die Zukunft blicken. Unser System ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen die Teilnahme am globalen Markt. Dies schafft echte und dauerhafte wirtschaftliche Möglichkeiten für das Königreich."



Die Partnerschaft zwischen MCIT und OneWeb ist eine von vielen, die OneWeb eingeht, dieweil das Unternehmen sich darauf vorbereitet, zu Beginn des nächsten Jahres Satelliten zu starten. OneWeb wird ab dem Jahr 2020 mit kommerziellen Diensten in Saudi-Arabien beginnen.



OneWeb engagiert sich dafür, bis 2027 weltweit digitale Lücken zu schließen. Das Unternehmen arbeitet mit Regierungen, Internet-Dienstanbietern, Mobilnetzbetreibern und anderen zusammen, um die Infrastruktur für den letztlichen Anschluss zu schaffen. Die Kosten für den Ausbau terrestrischer Netzwerke bleiben extrem hoch und zudem können sich Schwierigkeiten durch die Topografie ergeben. Das System von OneWeb bietet erschwinglichen und schlüsselfertigen Zugriff auf Breitband guter Qualität, um Menschen unabhängig vom Standort anzubinden.



Über OneWeb



Die Mission von OneWeb besteht darin, bis 2027 alle Menschen mit erschwinglichem Internetzugang zu versorgen, alle noch nicht angebundenen Bildungseinrichtungen der Welt anzubinden und digitale Lücken vollständig zu schließen. OneWeb baut ein globales Kommunikationsnetzwerk einer Konstellation von Satelliten im Low Earth Orbit, welche Millionen von Menschen weltweit anbinden werden. OneWeb wird mit einer globalen Kapazität von mehr als 7 Tbit/s die Netzwerke von Mobilnetzbetreibern und Internetanbietern erweitern, um neue Regionen abzudecken und Verbraucher, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Krankenversorger und sonstige Endnutzer mit Konnektivität und Sprach- und Datenkommunikation zu versorgen.



Über MCIT



Das Ziel des Ministry of Communications and Information Technology besteht darin, den Menschen Saudi-Arabiens die Möglichkeit zu verschaffen, die Gelegenheiten des digitalen Zeitalters zu nutzen. Im 21. Jahrhundert sind Daten das neue Öl und digitale Technik wird die Umsetzung der Vision 2030 vorantreiben. Das Königreich wird durch die digitale Wirtschaft den Wohlstand erhöhen sowie eine digitale Gesellschaft schaffen, welche die Menschen besser mit den sozialen Diensten verbindet und den Bürgern die Möglichkeit zum konstruktiven Austausch mit der Regierung eröffnet. Das Königreich zielt darauf ab, bis zum Jahr 2030 führender regionaler Inkubator der Innovation in globaler Forschung und Entwicklung zu werden.



