Moskau (ots/PRNewswire) -



Mail.Ru Group Limited (LSE: MAIL), (Bloomberg: MAIL@LI), (Reuters: MAILRQ.L), (ISIN: US5603172082),(MAIL.IL, im Folgenden einfach "das Unternehmen" oder "die Gruppe"), eines der größten Internetunternehmen auf dem russischsprachigen Internetmarkt, hat heute die nicht geprüften IFRS-Ergebnisse und die Segmentinformationen für die drei bzw. neun Monate mit Abschluss zum 30. September 2017 veröffentlicht (IFRS=International Financial Reporting Standards).



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/478583/Mail_Ru_Group_Logo.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/591949/Mail_Ru.jpg )



Wichtigste finanzielle Eckdaten*



Drei Monate mit Abschluss zum 30. September 2017



- Im 3. Quartal 2017 stieg der Gesamtsegmentumsatz der Gruppe im Jahresvergleich um 39,1 % auf 13.577 Millionen RUR.



- Im 3. Quartal 2017 stieg das Gesamtsegment-EBITDA der Gruppe im Jahresvergleich um 1,1 % auf 4.260 Millionen RUR.



- Im 3. Quartal 2017 ging der Gesamtnettogewinn der Gruppe im Jahresvergleich um 0,5 % auf 2.918 Millionen RUR zurück.



Neun Monate mit Abschluss zum 30. September 2017



- In den ersten neun Monaten 2017 stieg der Gesamtsegmentumsatz der Gruppe im Jahresvergleich um 35,2 % auf 39.905 Millionen RUR.



- In den ersten neun Monaten 2017 stieg das Gesamtsegment-EBITDA der Gruppe im Jahresvergleich um 9,0 % auf 14.106 Millionen RUR.



- In den ersten neun Monaten 2017 stieg der Gesamtnettogewinn der Gruppe im Jahresvergleich um 12,0 % auf 9.730 Millionen RUR.



Zum 30. September 2017 lab die Nettoliquidität bei 9.718 Millionen RUR.



Nennenswerte aktuelle Entwicklungen



- VK gibt größere Updates seiner iOS und Android Apps heraus: Neues Design mit vereinfachter Navigation, neuer Bereich "Explore" (für personalisierte Content-Suche) und flexible Benachrichtigungen.



- VK stellt einen Algorithmus mit Namen "Prometheus" vor; dieser findet (potenziell) im Trend liegende Autoren und präsentiert ihren Content im Bereich "Explore"; verkündet Einführung einer Plattform für Longform-Journalismus mit der Möglichkeit der Textformatierung und Verwendung von Multimedia-Anhängen.



- Neues Tool für VK-Communitys: Eine Community kann sich dem Anzeigennetzwerk anschließen und eine Beteiligung am Verkauf von Werbe-Posts auf Community-Seiten und im Newsfeed erhalten.



- VK Admin ist eine neue App für iOS und Android; damit können Administratoren und Gruppen mit Gruppenmitgliedern/Kunden kommunizieren, Bestellungen entgegennehmen, Güter und Dienstleistungen hinzufügen/bearbeiten, Statistiken überwachen usw.



- VK stellt Direct Games vor, eine Plattform für HTML-5-Games, die sich direkt aus VK Mobil-Apps starten lässt.



- Full HD Live-Streaming-Funktion für OK Live für Android vorgestellt.



- Delivery Club präsentiert von VK entwickelte, integrierte 'Mini-App' für Desktop- und Mobilgeräte.



- Delivery Club stellt verschiedene Updates vor: Essen zum Mitnehmen, Restaurant-Favoriten, personalisierte Promo-Codes und Nachbestellung.



- Neuer Content für Warface, War Robots, HAWK, Juggernaut Wars und Skyforge Konsole.



- Warface eSport Final Atlas of War Matches (über 2,5 Mio. Zugriffe, 33 T gleichzeitige Video-Streams).



- Am.ru-Angebote jetzt auf Youla verfügbar.



- Youla führt Bereich "Real Estate" ein; unterstützt Verkaufsprozess von Angebots-Posting bis Transaktionsabwicklung.



- Youla führt höhergestufte Angebote ein.



- Mail.Ru E-Mail-Dienst stellt Geldüberweisungen an jede beliebige E-Mail-Adresse jedes beliebigen E-Mail-Dienstes vor; unterstützt integrierte CSS und responsives E-Mail-Design.



- Neue Funktion "Smart replies" für myMail und Mail.Ru E-Mail-Apps eingeführt; außerdem Vorschläge für schnelle Antworten auf Basis von Machine Learning.



- Cloud Mail.Ru führt Gesichtserkennung und Gruppierung von Fotos nach erkannten Gesichtern in Mobil-Apps ein.



- VK veranstaltet dreitätigen Hackathon, der über 300 talentierte Programmierer, Designer und weitere IT-Experten anlockt.



Dmitry Grishin, Vorstandsvorsitzender, und Boris Dobrodeev, CEO (Russland) der Mail.Ru Group, kommentierten die Zahlen wie folgt:



"Wir freuen uns, unsere Geschäftszahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2017 bekanntzugeben, wo wir weiterhin ein starkes Wachstum verzeichneten. Im 3. Quartal stieg der Umsatz, einschließlich alle Akquisitionen auf Pro-Forma-Basis, im Jahresvergleich um 39,1 % auf 13.577 Millionen RUR. Wie wir bereits zuvor erklärt haben, bleibt 2017 für uns ein Jahr der Investition. Wir investieren weiter massiv in verschiedene neue Projekte, die derzeit keinen Beitrag zum EBITDA leisten. Aus diesem Grund stieg das EBITDA im Jahresvergleich um 1,1 % auf 4.260 Millionen RUR. In den ersten neun Monaten stiegen die Umsätze auf Pro-Forma-Basis im Jahresvergleich um 35,2 % auf 39.905 Millionen RUR und das EBITDA stieg im Jahresvergleich um 9,0 % auf 14.106 Millionen RUR.



Das Wachstum bei Werbeeinnahmen blieb im 3. Quartal ebenfalls stark, und die in den zurückliegenden Jahren beobachteten Trends hinsichtlich Budgetvergabe und Preisgestaltung setzten sich fort. Wie bereits im ersten Halbjahr verstärken wir unser Engagement bei unseren neuen Mobilprodukten, weshalb der zum Verkauf verfügbare Bestand begrenzt ist. Trotzdem stiegen die Werbeeinnahmen im 3. Quartal im Jahresvergleich um 32,5 % auf 5.821 Millionen RUR. Wie in den zurückliegenden Perioden betrafen die wachstumsstärksten Werbeeinnahmen wiederum die In-Feed-Promo-Posts auf sozialen Netzwerken, einschließlich Video. Wir beobachten weiterhin eine Verschiebung der Werbebudgets in Richtung Mobile-Sektor, weshalb wir von unserer starken Position im russischen Mobilsektor profitieren. Viele traditionelle Offline-Marken erhöhen ihr Medienbudget für soziale Netzwerke und gehen zu mobilfreundlichen und In-Feed-Video-Anzeigeformaten über. Wir haben darüber hinaus zahlreiche kreative Promotions mit den Marken herausgegeben, darunter Chatbots, Masken, Geschenke und Sticker.



VK verzeichnete im 3. Quartal wiederum eine starke Entwicklung mit weiterer Verbesserung des Engagement. In einer aktuellen Studie von Mediascope wird VK erneut als einer der Marktführer in Russland bei mobilen Apps genannt, sowohl beim täglichen als auch beim monatlichen Publikum (Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, August 2017). Im 3. Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 60,3 % auf 3.417 Millionen RUR. Die Werbung macht weiterhin den größten Umsatzanteil aus. Wie bereits in den zurückliegenden Perioden verbesserte sich IVAS im 3. Quartal, und die Werbeeinnahmen wuchsen schneller als der Gesamtumsatz. Das VK-Team verbessert die Plattform und das Benutzererlebnis weiter. Im 3. Quartal hat VK größere Updates seiner mobilen Apps mit neuen Funktionsmerkmalen und Bereichen vorgestellt. VK hat zahlreiche Initiativen in Zusammenhang mit Content-Erstellung, Verbreitung und Monetisierung angekündigt. Wir sind überzeugt, dass diese Produkt-Updates das Benutzer-Engagement weiter stärken und dem VK-Ökosystem nutzen werden.



Für den Rest des Jahres 2017 und bis in 2018 hinein werden wir den Schwerpunkt weiterhin auf das native und insbesondere das mobile Werbegeschäft legen. Wie wir bereits zuvor erklärt haben, erwarten wir einen weiteren Anstieg bei Werbevolumen und -preisen. Für VK sehen wir weiterhin ein großes Potenzial hinsichtlich Engagement und Plattformverbesserungen.



Bei MMO-Games verzeichneten wir im 3. Quartal 2017 auf Pro-Forma-Basis im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 82,8 % auf 4.392 Millionen RUR. Und auch die internationalen Umsatzzahlen verbesserten sich und machten im 3. Quartal 56 % des MMO-Gesamtumsatzes aus. Das Wachstum im 3. Quartal war von einer breiten Basis getragen mit anhaltendem Erfolg sowohl bei etablierten Titeln als auch bei Neuveröffentlichungen. Warface und War Robots entwickeln sich weiterhin gut und sind unsere zwei größten Games. HAWK konnte seit seinem weltweiten Launch auf Android gegen Ende des 2. Quartals weiter aufholen. Für das 4. Quartal planen wir weitere Releases mit einer vollen Pipeline für 2018.



Im 3. Quartal 2017 stieg der IVAS-Umsatz im Jahresvergleich um 6,7 %. Mobile-IVAS bleibt größtenteils komplex. Wir sind aber zufrieden mit den ersten Ergebnissen der neuen plattformübergreifenden IVAS-Initiativen, insbesondere dem Abodienst und den VIP-Diensten auf OK. Zu diesem Zeitpunkt wachsen sie aber nicht schnell genug, um den Rückgang im traditionellen IVAS-Desktopgeschäft aufzufangen. Wir werden auch weiterhin neue Produkte im Mobilsektor ausloten; es wird aber erwartet, dass der Anteil der IVAS-Einnahmen am Gesamtumsatz rückläufig ist.



Delivery Club verzeichnete im 3. Quartal weiterhin ein starkes Wachstum bei allen operativen Metriken. Die Integration von ZakaZaka läuft noch und sollte bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Im 3. Quartal 2017 stiegen die durchschnittlichen Bestellungen für das kombinierte Delivery Club-Geschäft im Jahresvergleich um 84 % auf 735.000, und die Anzahl der Restaurants übertraf 6.200. Wir verbessern das Produkt kontinuierlich weiter, um den Bestellvorgang für den Benutzer und die Auftragsabwicklung für das Restaurant zu vereinfachen. Auf Basis aktueller Trends erwarten wir im 4. Quartal 2017 für Delivery Club weiterhin ein starkes Umsatzwachstum. Delivery Club bleibt für den Rest des Jahres 2017 klar in der Investitionsphase und wird seine führende Marktposition konsolidieren. Dieser Geschäftsbereich leistet derzeit keinen Beitrag zum EBITDA. Wir haben aber bereits Maßnahmen eingeleitet, um die Marketingkanäle im 3. Quartal zu optimieren. Aus diesem Grund erwarten wir immer noch, dass Delivery Club ab 2018 schwarze Zahlen schreibt.



Unser standortbasierter Marktplatz Youla verzeichnet seit seiner Lancierung vor 2 Jahren ein stetiges und starkes Wachstum der Nutzergemeinde. Dies setzte sich im 3. Quartal 2017 unvermindert fort mit einem neuen Höchstwert von 22 Millionen aktiven Benutzern pro Monat und 4,5 Millionen aktiven Benutzern pro Tag auf allen Plattformen. Die App hat einen festen Platz unter den Top-5 in Russland insgesamt (App Store und Google Play zusammengenommen, Quelle: App Annie). Mit der Integration von Am.ru und der Lancierung unseres Immobilienangebots sowohl im Desktop- als auch im Mobilsektor vergrößern wir die Reichweite von Youla weiter. Im Oktober 2017 starteten wir eine experimentelle Monetisierung mit höhergestuften Angeboten. Für 2018 planen wir eine verstärkte Monetisierung. Kundenfeedback und -engagement sind weiterhin positiv, daher erwarten wir für 2017 einen weiteren Anstieg der Nutzerzahlen.



Im 3. Quartal haben wir mit unserem Überland-Mitfahrdienst BeepCar ein starkes Wachstum erzielt. Bis Ende September wurde die App 4,2 Millionen Mal auf Mobilgeräten installiert. In der nächsten Zeit werden wir den Schwerpunkt auf den Ausbau der Nutzerzahlen legen. BeepCar ist daher momentan kein Umsatzträger.



Die Geschäftsleistung bei der Erwirtschaftung von Zahlungsmitteln blieb im 3. Quartal unverändert, und der Geldumschlag entsprach den Erwartungen. Infolgedessen belief sich die Nettoliquidität (nach M&A-bedingten Zahlungen) am Ende des 3. Quartals auf 9.718 Millionen RUR.



Im Verlauf des letzten Jahres haben wir verschiedene Übernahmen getätigt, die allesamt gut zur Kernstrategie und zu den mobilen Assets der Gruppe passen und erhebliches Zukunftspotenzial bieten. Aufgrund unserer positiven Bilanz und unveränderten Leistung bei der Erwirtschaftung von Zahlungsmitteln werden wir in Zukunft weitere Gelegenheiten für Übernahmen ähnlicher Größenordnung in Betracht ziehen.



In den ersten neun Monaten 2017 haben wir gute Zahlen geschrieben, und der Umsatzbeitrag durch Werbung und Games war ausgezeichnet. Delivery Club verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum. IVAS kämpft weiterhin mit dem Übergang zu Mobile, ist aber ein immer kleinerer Umsatzträger. Wir sind überzeugt, dass wir gut aufgestellt sind, um von den laufenden strukturellen Trends im Werbegeschäft zu profitieren, und durch den anhaltenden Erfolg im Game-Sektor ermutigt. Wir sehen auch weiterhin großes Potenzial bei unseren E-Commerce-Initiativen und uns daher für die Zukunft gut positioniert.



Auf Grundlage des aktuellen Ausblicks freuen wir uns, unsere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2017 zum dritten Mal in diesem Jahr von dem bisher prognostizierten Pro-Forma-Umsatzwachstum von 23-26 % im Jahresvergleich auf ein Pro-Forma-Umsatzwachstum von 30-31 % im Jahresvergleich auf 55,6-56,0 Milliarden RUB anzuheben. 2017 bleibt ein Jahr, in dem wir massiv in neue Produkte investieren. Angesichts des großen Potenzials, das wir ihnen zuschreiben, werden wir auch weiterhin aggressiv in unsere neuen Initiativen investieren. Wir erwarten in diesem Jahr keinen EBITDA-Beitrag dieser Produkte. Darüber hinaus erwarten wir, dass BeepCar oder Youla in 2017 keine bedeutenden Umsatzträger sein werden. Wir wollen aber den Großteil des zukünftigen Umsatzwachstums in neue Produkte investieren. Selbst unter Berücksichtigung dieser Investitionen freuen wir uns, unsere EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2017 von 20,0 Milliarden RUR auf ca. 20,5 Milliarden RUR anzuheben."



OTS: Mail.Ru Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121269 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121269.rss2



Pressekontakt: Matthew Hammond E-Mail: hammond@corp.mail.ru Presse: Olga Zyryaeva E-Mail: o.zyryaeva@corp.mail.ru. +79-099-745-996