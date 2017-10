Stuttgart (ots) -



Der Jubel bei "Led Zeppelin"-Fans wird groß sein: "Stairway to Heaven" ist auch im Jahr 2017 der Nummer-1-Titel der SWR1 Hitparade in Baden-Württemberg. Auf Platz zwei folgt "Queen" mit "Bohemian Rhapsody", auf Platz drei liegt "Deep Purple" mit "Child in time". Der Neueinsteiger des vergangenen Jahres, die Metal-Band "Disturbed", verbesserte sich in diesem Jahr auf Rang vier und kletterte damit um vier Plätze nach oben.



Mehr als 250.000 Stimmen



Ebenfalls weiter gestiegen in der Hörergunst ist der "Hafer- und Bananenblues": "Äffle & Pferdle", die beiden kultigen Maskottchen, wurden von den Hörerinnen und Hörern auf Platz acht gewählt (2016: Platz neun). Die Plätze fünf, sechs und sieben belegen die Megahits "Brothers in arms" (Dire Straits), "Wish you were here" (Pink Floyd) und "Nothing else matters" (Metallica). Die John-Miles-Hymne "Music" ist im Jahr 2017 auf Platz neun gelandet. Die Top Ten komplettiert schließlich der Toten-Hosen-Reißer "Tage wie diese". Für die Bestenliste der SWR1 Hitparade 2017 wurden mehr als 250.000 Stimmen abgegeben.



Das Finale in der Stuttgarter Schleyerhalle "An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit": Die Songzeile aus "Tage wie diese" ist auch das Credo, mit dem mehr als 9000 Partygäste am heutigen Freitag, 27. Oktober 2017, in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle "SWR1 Hitparade - Das Finale" feiern. Nachdem die sechs Moderatorinnen und Moderatoren der SWR1 Hitparade Janet Pollok, Stefan Orner, Stefanie Anhalt, Jochen Stöckle, Patrick Neelmeier und Thomas Schmidt in einem spannenden Live-Countdown die bestplatzierten zwanzig Titel präsentiert haben, rocken die SWR1 Band sowie die Weltstars "OMD" ("Maid of Orleans") und "Level 42" ("Lessons in love", "Running in the Family") die Schleyerhalle. Präsentiert wird die Party von SWR1 DJ Maik Schieber.



