Der spanische Ministerpräsident setzt die katalanische Regierung ab, aber beruft schon für den 21. Dezember Neuwahlen in der Region ein. Es ist eine Geste der Versöhnung.

In Katalonien haben sich am Freitag die Ereignisse überschlagen. In Barcelona feierten am Abend glückliche Separatisten vor dem katalanischen Regierungssitz die Ausrufung der katalanischen Republik. In Madrid beendete der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy zur selben Zeit die Regentschaft der katalanischen Regierung. Er verkündet um 20:20 Uhr die sofortige Auflösung des katalanischen Parlaments und die Absetzung des Ministerpräsidenten Carles Puigdemont sowie aller übrigen Mitglieder seiner Regierung.

Die Posten übernehmen mit sofortiger Wirkung Experten der entsprechenden Ministerien aus Madrid. Der spanische Senat hatte am Freitagnachmittag die Maßnahmen gebilligt, die Rajoy ihm eine Woche zuvor vorgeschlagen hatte. Die Entscheidung des Senats kam am Freitagnachmittag - weniger als eine Stunde nachdem im katalanischen Parlament die Unabhängigkeit ausgerufen worden war.

Die große Überraschung bei Rajoys Ankündigung war, dass in Katalonien bereits am 21. Dezember Neuwahlen stattfinden sollen. Ursprünglich wollte er die Katalanen nach maximal sechs Monaten an die Urnen ...

