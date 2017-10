Der Fed-Banker Jerome Powell ist Favorit für die Leitung der amerikanischen Notenbank.

US-Notenbankdirektor Jerome Powell hat nach Medieninformationen im Rennen um den künftigen Chefposten der Fed die Nase vorn. Präsident Donald Trump favorisiere ihn für die Nominierung, berichtete die Finanzagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mehrere Insider. Trump hatte Powell sowie den Ökonomen John Taylor in die engere Wahl genommen. Zugleich sagte er aber auch, er schätze die jetzige Chefin Janet Yellen. Deren Amtszeit läuft Anfang Februar 2018 aus. Trump bricht in einer Woche zu einer Asienreise auf. Der vom Präsidenten nominierte Kandidat muss noch vom US-Senat bestätigt werden. Trump sagte später in einer Videobotschaft auf Instagram, dass er die Ankündigung für nächste Woche plane. "Es wird eine Person werden, die hoffentlich einen fantastischen Job machen wird. Ich habe jemanden Speziellen im Auge, und ich denke, dass alle sehr beeindruckt sein werden", erklärte Trump. Mit dem 64-jährigen Powell würde ein Währungshüter an die Spitze der ...

