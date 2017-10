Die neuen Kennedy-Akten werfen Fragen auf, Antworten auf die Hintergründe der Ermordung des Präsidenten können sie noch nicht geben.

Zum Fall Kennedy gibt es dank der Freigabe von 2.800 Akten einige neue Erkenntnisse. Sie zeigen, dass es Berührungspunkte zwischen den Geheimdiensten und dem in der offiziellen Version als Einzeltäter geführten Lee Harvey Oswald gab. Die Akten sind auch für die Geheimdienste nicht vorteilhaft: Sie zeigen, in welch vielfältiger Weise die Dienste in der Gesellschaft tätig sind und dass sie damals keinerlei Hemmungen hatten, sich über Recht und Gesetz hinwegzusetzen. Allerdings lassen sich durch die neuen Akten noch keine schlüssigen neuen Abläufe des Mords an John F. Kennedy rekonstruieren. Die Veröffentlichung erfolgte nach massiven Einwänden der Geheimdienste, die zuletzt in der Lage waren, Trump von der Veröffentlichung von 300 besonders sensiblen Seiten abzubringen. Daher lesen sich die Akten jetzt wie ein geschickt gemachter Fortsetzungsroman, dessen neue Folgen mit Spannung erwartet werden dürfen. Denn aktuell bricht die Dokumentation genau an jener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...