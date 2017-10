Düsseldorf (ots) - Die Grünen haben nach den Worten des Grünen-Politikers Jürgen Trittin ein besonderes Interesse an den Ministerien für Finanzen, Wirtschaft, Verkehr und Energie beziehungsweise Umwelt. "Mit Sicherheit gibt es Ministerien wie das Finanzministerium oder auch das Wirtschaftsministerium, die einen besonderen Gestaltungsspielraum ergeben", sagte Trittin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Dabei stellte Trittin die Bedeutung des Wirtschaftsministerium besonders heraus. "Wir machen seit Jahren eine nachhaltige und erfolgreiche Industriepolitik. Wir haben mit dafür gesorgt, dass Deutschland etwa bei Energieeffizienz und Ausbau erneuerbarer Technologien international führend ist und hier zeitweise über 400.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden", sagte der frühere Umweltminister. "Wir verstehen also etwas von Wirtschaftspolitik. Insofern ist das Wirtschaftsministerium genauso eine interessante Frage für uns wie das Finanzministerium", sagte Trittin. "Das gilt aber auch für das Verkehrs- und das Energieministerium", sagte der Grünen-Politiker. "Klar ist, dass nicht alle Gestaltung nur bei dem größeren Koalitionspartner liegen kann", betonte Trittin.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621