Northern Trust, ein führender Anbieter von Vermögensverwaltungsleistungen, wurde von den von der Financial Times Group veröffentlichten Zeitschriften Professional Wealth Management und The Banker als "Best Private Bank" in den USA ausgezeichnet. Northern Trust wurde in den Kategorien Family Office und US-Nachfolgeplanung auch global als "Best Private Bank" anerkannt.

Um die in diesem Jahr zum neunten Mal vergebenen Global Private Banking Awards bewerben sich mehr als 170 Banken aus über 60 Ländern. Northern Trust wurde bisher acht von neun Malen als "Best Private Bank" in den USA anerkannt.

"Die Qualität des Privatbankwesens von Northern Trust setzt Maßstäbe", so der Chefredakteur von Professional Wealth Management, Yuri Bender. "Die Preisrichter hoben auch das Wachstum des Vermögens im Rahmen einer zielbewussten Vermögensverwaltung durch den intelligenten Einsatz von nicht mit einem Risiko behafteten und risikobehafteten Vermögenswerten, einschließlich alternativen Vermögenswerten, hervor."

"Wir fühlen uns durch diese Auszeichnungen geehrt, die sich auf unsere Vermögensverwaltung im Interesse unserer Kunden und unser Engagement für ganzheitliche Beratung und einzigartigen Kundendienst beziehen", so der Präsident von Northern Trust Wealth Management, Steven L. Fradkin. "Wir fördern durch unsere einzigartige auf den Bedarf des Kunden ausgerichtete Kombination von Kundendienst, Erfahrung und globalen Kapazitäten langfristige Beziehungen."

Northern Trust erhielt die Auszeichnungen am 26. Oktober bei einem festlichen Abendessen im Londoner Four Season's Park Lane Hotel.

Northern Trust Wealth Management spezialisiert sich auf eine von innovativer Technik und einer soliden Tradition im Treuhandgeschäft gesteuerte zielbewusste Vermögensverwaltung. Northern Trust Wealth Management befindet sich mit einem verwalteten Vermögen von 284 Milliarden USD (Stand: 30. September 2017) und einem breiten Netz von Vermögensverwaltungsfilialen in den gesamten USA unter den Top 10 der US-Vermögensverwalter.

Die Northern Trust Company ist ein US-Equal Housing Lender. Mitglied des Einlagensicherungsfonds FDIC.

Northern Trust

Die Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) ist ein führender Anbieter von Vermögensverwaltungs-, Vermögensbetreuungs-, Anlagenverwaltungs- und Bankleistungen für Unternehmen und Institutionen sowie vermögende Familien und Einzelpersonen. Die 1889 in Chicago gegründete Northern Trust hat in den USA Filialen in 19 Bundesstaaten und Washington D.C. sowie 23 Niederlassungen außerhalb der USA in Kanada, Europa, dem Nahen Osten und der Region Asien-Pazifik. Die Northern Trust verwaltet mit Stand 30. September 2017 Vermögenswerte in Höhe von 7,8 Billionen USD und Anlagen in Höhe von 1,1 Billionen USD. Seit mehr als 125 Jahren ist die Northern Trust aufgrund ihres außergewöhnlichen Kundendienstes, ihres Know-hows im Finanzbereich, ihrer Integrität und Innovation als Branchenführer bekannt. Besuchen Sie northerntrust.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @NorthernTrust.

Die Northern Trust Corporation, Sitz: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603) U.S.A. ist in den USA als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen. Informationen zum globalen Rechts- sowie aufsichtsrechtlichen Status finden Sie unter https://www.northerntrust.com/disclosures.

