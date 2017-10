Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Die Leser von "Condé Nast Traveler USA", Ausgabe 2017, haben abgestimmt und das Hotel Mulia Senayan, Jakarta (www.themulia.com/jakarta-hotel/) zum einen der weltweit "besten Hotels und Top-Hotels in Asien" ernannt; gleichzeitig wurden zum vierten Jahr in Folge alle drei Mulia Bali Resorts - The Mulia, Mulia Resort und Mulia Villas (www.themulia.com/bali) im Rahmen des Choice Awards der Leser als die "Top Resorts in Asien" ernannt.



Im Jahr 2014 wählten die Leser von "Condé Nast Traveler" (USA-Ausgabe) The Mulia (https://www.themulia.com/mulia-bali/), Mulia Resort (https://www.themulia.com/bali-resort/) & Villas (https://www.themulia.com/luxury-villa-bali/) - Nusa Dua, Bali als die besten Strand-Resorts der Welt und die Top-Drei-Hotels und Resorts weltweit aus. Nach der Auszeichnung durch den "Condé Nast Traveler", USA, Ausgabe 2013 - HOT-List der besten neuen Hotels der Welt - wurden die Hotels The Mulia, Mulia Resort & Villas auch vom "Condé Nast Traveler" im Vereinigten Königreich, Russland und China ausgezeichnet und wurden zudem von "Condé Nast Traveler", USA, gemäß der Gold-Liste 2016 als beliebteste Hotels weltweit gewürdigt.



Im Jahr 2015 wurde das Hotel Mulia Senayan in Jakarta anlässlich der "Readers' Choice Awards 2015" unter die Top-15-Hotels in Südostasien eingereiht, bevor es die neue Auszeichnung als zweites Top-Hotel in Asien und eines der besten 50 Hotels weltweit erhielt.



Die "Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards" sind die ältesten und prestigeträchtigsten Auszeichnungen in der Reisebranche und bekannt als "die Besten der Besten, was das Reisen angeht". Unter Chefredakteurin Pilar Guzmán sind die "Readers' Choice Awards" selektiver geworden und konzentrieren sich ganz spezifisch auf die Leidenschaften, die den Reisenden von heute begeistern.



Hotel Mulia Senayan, Jakarta



Mit seinem unvergleichlichen Ausblick auf die Skyline der Stadt Jakarta bietet das mehrfach ausgezeichnete Hotel Mulia Senayan, Jakarta (www.themulia.com/jakarta) Unterkünfte der Fünf-Sterne-Kategorie und eine volle Palette an erstklassigen Einrichtungen und Annehmlichkeiten, die der anspruchsvolle Geschäftsreisende von heute erwartet.



The Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua, Bali



Der Stil macht die drei ultra-luxuriösen Anwesen aus, die sich auf einem 30-Hektar großen Grundstück entlang der dramatischen Küste von Nusa Dua befinden und zusammen die Mulia, Mulia Resort & Villas (www.themulia.com) bilden. Mit ihrer Extravaganz und Opulenz, kombiniert mit echter Gastfreundschaft, definieren die atemberaubenden Resorts den Begriff "Raffinesse" ganz neu.



communications@themulia.com



Foto: http://mma.prnewswire.com/media/588236/press_release2.jpg



Foto: http://mma.prnewswire.com/media/588235/press_release1.jpg



OTS: The Mulia, Mulia Resort & Hotel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128446 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128446.rss2



Pressekontakt: +62-361-3017777