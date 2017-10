Sachsen gilt als Hochburg der Rechtspopulisten. Gemeinsam mit der Pegida-Bewegung ist es der AfD gelungen, die CDU bei der Bundestagswahl zu überholen. Für den Wirtschaftsstandort kein gutes Zeichen.

Die Rechtspopulisten in Sachsen hatten nach der Bundestagswahl am 24. September allen Grund zu feiern. Als klar war, dass die Landes-CDU schwere Verluste einfahren und die AfD zur stärksten Kraft im Land aufsteigen würde, versammelten sich Vertreter von AfD und Pegida in Dresden, um sich gegenseitig zu beglückwünschen.

Pegida sei nicht unerheblich daran beteiligt gewesen, dass es der AfD in Sachsen gelungen sei, stärkste Kraft zu werden, sagte das Vorstandsmitglied des AfD-Kreisverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Egbert Ermer, einen Tag nach der Wahl bei der montäglichen Kundgebung des islamfeindlichen Bündnisses. Er versprach den zahlreichen Zuhörern: "Wir werden in Berlin diesem Pack, diesem rot-gelb-grün-versifften Pack, diesen Volksverrätern, auf die Finger schauen."

Mit der "Volksverräter"-Rhetorik machen die Rechtspoplisten in Sachsen schon einige Zeit gegen die etablierten Parteien mobil. Anfangs versuchte der AfD-Landesvorstand um Parteichefin Frauke Petry noch, einen Schulterschluss mit Pegida zu verhindern. Und auch der Bundesvorstand der Partei verwahrte sich gegen Auftritte von AfDlern bei Pegida. Doch der Beschluss war in Teilen vom Bundesschiedsgericht kassiert worden. Petry selbst spielt ohnehin keine Rolle mehr in der Partei. Nach ihrem Direkt-Einzug in den Bundestag auf AfD-Ticket erklärte sie ihren Parteiaustritt wegen nicht lösbarer Richtungsstreitigkeiten.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass AfD und Pegida immer näher zusammenrücken. Am heutigen Samstag will das Anti-Islam-Bündnis seinen dritten Geburtstag feiern. Für die Veranstaltung wirbt Pegida auf seiner Facebook-Seite mit einem Banner mit den Konterfeis diverser Rechtspopulisten, darunter auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier und der Thüringer AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Möller. Gezeigt werden auch Leute wie Martin Sellner, prominentes Mitglieder der vom Bundesverfassungsschutz unter Beobachtung stehenden Identitären Bewegung, und Götz Kubitschek, ein neurechter Intellektueller, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...