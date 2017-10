Liebe Leser,

an den internationalen Finanzmärkten stehen die Anleger vor einer schwierigen Entscheidung. Während die Kurse an den Börsen steigen und sich auch außerhalb dieser Blasen zu bilden scheinen, fehlen weiterhin die Alternativen. Das drängt die Investoren fast zwangsläufig in risikoreiche Anlagen. Bislang war das Risiko nicht so deutlich spürbar, weil die Zinsen künstlich tief gehalten wurden und die Volatilität, also das Bedürfnis der Anleger nach Absicherung, niedrig war.

Ein ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...