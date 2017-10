Nachdem ihr Regierungschef über einen Skandal gestürzt ist, wählen die Isländer an diesem Samstag ein neues Parlament. Am wahrscheinlichsten ist eine Drei-Parteien-Koalition unter Führung der Grünen.

Eigentlich haben sie allen Grund zur Freude: Island hat sich erstmals für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Wichtiger noch: Der Inselstaat konnte die schwere Finanzkrise vor neun Jahren überwinden und steht nun wirtschaftlich besser da als vor der Krise. Viele Gründe zur Freude, und doch will sie nicht recht aufkommen.

Kein Wunder, denn politisch geht es drunter und drüber. An diesem Samstag sollen die 248.500 wahlberechtigten Isländer schon zum zweiten Mal innerhalb der vergangenen zwölf Monate ein neues Parlament wählen. Die Begeisterung für den erneuten Urnengang hält sich in Grenzen. Auf der Laugavegur, der bekanntesten Einkaufsstraße in der Hauptstadt Reykjavik, gibt es kaum Wahlplakate. Viele Isländer scheinen sich nur wenig für die Stimmabgabe zu interessieren. "Die Politik wird immer noch von einem tiefen Misstrauen der Wähler geprägt", sagt Eirikur Bergmann, Politologe an der Bifröst-Universität in Reykjavik.

Dabei wäre der Urnengang wichtig, um den politischen Klüngel zu überwinden, der die Vulkaninsel seit Jahrzehnten immer wieder in schwere Krisen stürzt. Auch die jetzt vorgezogenen Neuwahlen sind das Resultat von Mauscheleien der politischen Machtelite.

Zu der gehört Regierungschef Bjarne Benediktsson. Turbulenzen sind ihm zwar nicht unbekannt, doch dieses Mal fegte ihn ein Sturm der Entrüstung aus dem Amt. Lange, viel zu lange hatte der konservative Politiker versucht, ein Empfehlungsschreiben seines Vaters zu vertuschen. Darin ging es um "die Wiederherstellung der Ehre" eines 2004 zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilten Pädophilen, der sich über Jahre hinweg an seiner Stieftochter vergriffen hatte. Als die Vergewaltigungen begannen, war das Mädchen gerade ...

