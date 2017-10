Die Bedrohung durch das Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas wird nach Einschätzung der USA zusehends größer. In Südkorea versicherte James Mattis, dass die USA für den Fall eines Angriffs zu ihrem Verbündeten stünden.

US-Verteidigungsminister James Mattis hat Nordkorea davor gewarnt, einen Angriff mit Atomwaffen zu starten. "Seien Sie versichert: Jeder Angriff auf die USA oder unsere Verbündeten wird zurückgeschlagen", sagte Mattis am Samstag nach jährlichen Sicherheitskonsultationen mit der Regierung in Südkorea. Auf jeden Einsatz mit Atomwaffen werde es eine "massive militärische Antwort" geben, sagte er an der Seite seines südkoreanischen Amtskollegen Song Young Moo in Seoul.

Der Pentagon-Chef bekräftigte, dass die USA eine Atommacht Nordkorea - ein Kernziel Pjöngjangs - unter keinen Umständen akzeptieren würden. Die Bedrohung, die Nordkorea ...

