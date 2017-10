SEOUL (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister James Mattis hat Nordkorea davor gewarnt, einen Angriff mit Atomwaffen zu starten. "Jeder Angriff auf die USA oder unsere Verbündeten wird zurückgeschlagen", sagte Mattis laut Berichten südkoreanischer Sender am Samstag. Auf jeden Einsatz mit Atomwaffen werde es eine "massive militärische Antwort" geben, fügte er in Seoul nach jährlichen Sicherheitskonsultationen mit der Regierung hinzu. Die Bedrohung, die Nordkorea für seine Nachbarn darstelle, habe sich "beschleunigt". Die Spannungen in der Region haben sich nach neuen Raketen- und Atomtests Nordkoreas in den vergangenen Monaten deutlich verschärft. US-Präsident Donald Trump hatte mehrfach mit Alleingängen im Konfklit mit Pjöngjang gedroht./dg/DP/zb

