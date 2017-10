Dies zeigen neue Daten aus der Phase-III-Studie "Paradigms", die Novartis am Samstag am ECTRIMS-ACTRIMS-Treffen in Paris präsentiert hat. Weiter habe Gilenya in der Studie auch eine "signifikante" Reduktion des Läsions-Risikos verglichen mit Interferon-beta 1a der Konkurrenten Merck und Pfizer gezeigt, heisst es in der ...

