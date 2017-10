Die Ansätze von Total-Return-Fonds sind sehr unterschiedlich, die Anlagen mitunter schwer nachvollziehbar. Der Fondsanalyst beim Ratinghaus Scope Analysis hält sie im derzeitigen Umfeld dennoch für unverzichtbar.

Der Analyst von Scope Analysis über Chancen und Risiken von Fonds, die in allen Marktlagen positive Erträge erzielen wollen.

Herr Köchling, es gibt sehr unterschiedliche Total-Return-Ansätze. Nach welchen Kriterien bewertet Scope Analysis die entsprechenden Fonds?Wir unterscheiden bei Total Return nicht wie sonst üblich nach verschiedenen Aktien- und Anleiheklassen oder Rohstoffen. Mit Anlagen in Total-Return-Fonds wollen Anleger ein bestimmtes Ergebnis - definiert meist als Plus gegenüber einem Geldmarktsatz - erzielen. Dabei sollte das Risiko in der Regel möglichst gering sein. Die Fondsmanager setzen das um - egal ob mit Aktien, Anleihen oder anderen im Fonds erlaubten Assets. Wir bewerten, wie gut die Fonds ihre Ziele erreichen.

Total-Return-Fonds versprechen den Anlegern positive Erträge, also Gewinne. Wird das erreicht?Versprechungen gibt es bei Total-Return-Fonds nicht, sondern nur bei Garantiefonds. Das ist wichtig zu wissen. ...

