Im unterfränkischen Landkreis Kitzingen ist am Freitagvormittag eine 25 Jahre alte Frau bei einem Unfall auf einem Betriebsgelände ums Leben gekommen. Die Beschäftigte ist von einem Lastwagen erfasst worden und am Unfallort gestorben, teilte die Polizei am Samstag mit.

Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer hatte beim Anfahren mit seinem Fahrzeug die 25-Jährige im Bereich der Laderampen übersehen. Der Sattelzug erfasste sie mit dem linken Vorderrad. Ein Notarzt samt Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, so die Beamten. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, um ein Gutachten zum Unfallhergang zu erstellen.

Außerdem wurden die zuständige Berufsgenossenschaft und das Gewerbeaufsichtsamt informiert.