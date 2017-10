Im Internet gehen die meisten Menschen erschreckend sorglos mit ihrer Privatsphäre um. Eine Ausstellung möchte auf die Fallstricke des digitalen Lebens hinweisen - und den Besuchern Denkanstöße mit auf den Weg geben.

Auf den ersten Blick sieht der "Glass Room" im Zentrum von London aus wie die typische Filiale eines Technologie-Giganten: Die Wände sind weiß gestrichen, die Einrichtung ist futuristisch-spartanisch. Nur einen Steinwurf von den Touristenfallen am Leicester Square entfernt stehen auf weißen Tischen sorgfältig ausgeleuchtete Tablets und Fitness-Uhren. An den Wänden hängen Flatscreen-Monitore. Junge, in hippes Weiß gekleidete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (die einen, wäre man in Deutschland, garantiert duzen würden) warten auf Besucher.

Doch was hier angeboten wird, ist nicht der zum Lifestyle stilisierte Konsum der neuesten digitalen Endgeräte. "The Glass Room" ist eine als Geschäft getarnte Ausstellung, die auf die Fallstricke des digitalen Lebens hinweisen möchte.

Gleich das erste Ausstellungsstück hat es in sich: Es ist ein Buch mit dem Titel "Where The F**ck was I?" (grob übersetzt: "Wo zu Teufel war ich?") Im April 2011 haben Sicherheitsexperten publik gemacht, dass iPhones ungefragt die Positionsdaten ihrer Nutzer gespeichert haben. Der Künstler James Bridle hat die 35.801 Standortdaten, die sein iPhone zwischen Juni 2010 und April 2011 aufgezeichnet hat, ausgewertet, in nach Karten eingetragen und diese, nach Daten sortiert, zu seinem Buch zusammengefasst.

Daneben hängt an einem Metronom eine Fitness-Uhr. Auf einem Video ist dieselbe Uhr zu sehen, wie sie an einen Fahrrad-Reifen befestigt ist. Die Installation "Unfit Bits" von Tega Brain und Surya Mattu zeigt Anregungen dafür, wie man smarte Uhren überlisten kann, die aufzeichnen, wie viel sich deren Nutzer bewegen. Das wirkt auf den ersten Blick lustig. Beim Lesen der Beschreibung vergeht einem jedoch schnell das Lachen: Schon heute gebe es Krankenversicherer, die Kunden Rabatte anböten, wenn diese die Daten ihrer Fitness-Uhren mit ihnen teilten, heißt es da. "In Zukunft wird die Höhe ihres Versicherungsbeitrages wahrscheinlich von solchen Daten über die Anzahl ihrer getätigten Schritte und ihrer Herzfrequenz abhängen."

Der gläserne Patient wird bald Realität

Diese Zukunftsvision ist gar nicht mal so weit hergeholt: Schon in Kürze könnten in mehreren Teilen Großbritanniens staatlichen Kliniken damit beginnen, Übergewichtigen und Rauchern nicht dringende Operationen vorzuenthalten, bis sie abgenommen oder das Qualmen sein gelassen haben.

Weniger dramatisch wirken im "Glass Room" auf ...

