Hamburg (ots) - Die ARD, die bislang als chancenreiche Kandidatin für den Erwerb der Formel 1-Free-TV-Rechte ab 2018 gehandelt wurde, hat womöglich kein Interesse mehr an der Rennserie, wie das Medienmagazin 'new business' berichtet. Das sei im Umfeld des öffentlich-rechtlichen Senderverbundes zu hören. Grund dafür ist offenbar der kürzlich bekanntgegebene Kauf der Olympia-Übertragungsrechte von Discovery, die für die ARD nun klare Priorität haben. Sowohl die Formel 1 als auch die Olympia-Rechte gehören zum Imperium des US-Medienmoguls John Malone, 76, der seine Aktivitäten im Sportbereich zuletzt deutlich ausgeweitet hat.



Die ARD kommentiert die Spekulationen um die Formel 1 nicht. Dort hieß es auf 'new business'-Anfrage lediglich: "Zu laufenden Ausschreibungsverfahren äußern wir uns grundsätzlich nicht." Hierzulande enden die aktuellen Verträge für die Live-Übertragung der Motorsport-Königsklasse mit der Saison 2017. Das betrifft sowohl den Free-TV-Sender RTL, Köln, als auch den Pay-TV-Anbieter Sky, Unterföhring. Beide Unternehmen signalisierten Interesse an einer Fortführung, sofern die Konditionen stimmen.



