Der Schweizer Pharma-Konzern Novartis konnte in dieser Woche trotz solider Quartalszahlen und der Rekordstimmung an den Börsen keine dynamische Aufwärtsbewegung starten. Frische Studiendaten vom Multiple-Sklerose-Mittel Gilenya könnten jedoch in der kommenden Handelswoche frische Impulse liefern.

Den vollständigen Artikel lesen ...