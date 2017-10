Berlin (ots) - Berlin - Der Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, hat die Herausforderungen durch die AfD als schwierig beschrieben, zugleich aber eine entschiedene Auseinandersetzung mit der rechten Partei angekündigt. "Natürlich müssen wir verhindern, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen SPD und AfD zerrieben werden", sagte Riexinger im Interview mit dem in Berlin erscheinenden "Tagesspiegel" (Samstagausgabe) mit Blick auf die Opposition zu einer künftigen Jamaika-Regierung.



