Noch in diesem Jahr plant die Deutsche Börse laut einem Bericht, einen Nachfolger für Vorstandschef Carsten Kengeter zu bestimmen. Mit seinem Rücktritt hatte er die Konsequenzen aus einer Insideraffäre gezogen.

Die Deutsche Börse will noch in diesem Jahr über die Nachfolge von Vorstandschef Carsten Kengeter entscheiden. "Unser Ziel ist es, jemanden bis zum 1. Januar zu haben. Wir wollen in jedem Fall dieses Jahr noch den Nachfolger bestimmen", sagte Aufsichtsratschef Joachim ...

