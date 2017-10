Einen Monat nach der Schlappe bei der Bundestagswahl sucht die SPD den richtigen Weg in die Zukunft. SPD-Chef Schulz betont, zwischen ihm und einem seiner mächtigen Stellvertreter herrsche viel Konsens.

Bei der Aufarbeitung des SPD-Debakels bei der Bundestagswahl hat Parteichef Martin Schulz demonstrativ den Schulterschluss mit seinem Stellvertreter Olaf Scholz geübt. Es gebe viel Übereinstimmung zwischen dem, was Hamburgs Bürgermeister vorschlage, und dem, was er selbst am 6. November im Leitantrag für den Parteitag im Dezember vorlegen wolle, sagte Schulz am Samstag in Hamburg vor der ersten von acht SPD-Regionalkonferenzen mit Mitgliedern. "Entgegen der landläufigen Auffassung gibt es zwischen Olaf Scholz und mir inhaltlich eigentlich mehr Übereinstimmungen als Differenzen."

Sie hätten in einem Gespräch am Morgen festgestellt, dass es sogar noch mehr Übereinstimmungen gebe, als sie selbst gedacht hätten. Den Vorstoß von Scholz, den viele Beobachter als potenziellen Gegenspieler von Schulz sehen, bezeichnete der SPD-Chef als "sehr gutes Papier". Der vor Beginn der Konferenz neben ihm stehende Scholz sagte: "Es ist gut, dass jetzt ...

