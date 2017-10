Die EZB setzt ihr Anleihe-Kaufprogramm fort. Das treibt die Kurse in Europa weiter. Dass Zinsentscheidungen und Konjunkturdaten den Aufwärtstrend in den nächsten Tagen umkehren werden, ist unwahrscheinlich.

Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), ihr Anleihe-Kaufprogramm bis Ende September 2018 fortzusetzen, aber das Ankaufvolumen auf 30 Milliarden Euro im Monat zu halbieren, hat wie ein Doping-Mittel auf den Deutschen Aktienindex (Dax) gewirkt. Das Kursbarometer für die wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften kletterte um 0,64 Prozent nach oben auf den Schlussrekord von 13.212 Punkten.

Die größten Index-Treiber waren der Autokonzern VW und der Industriegase-Lieferant Linde. Beide punkteten bei den Aktionären mit guten Quartalszahlen. Besonders gefragt waren Technologiewerte, beflügelt von den guten Zahlen der US-Konzerne Amazon, Microsoft und Google. Die hatten hohe zweistellige Wachstumsraten in den ersten neun Monaten verkündet. Gefragt waren auch die europäischen Technologiewerte, deren Branchenindex die Marke von 455 Punkten überstieg und damit so hoch notierte wie zuletzt vor 16 Jahren.Wie es in der nächsten Woche weitergeht, wird von der Interpretation eine ganzen Reihe von Konjunkturdaten im Euroraum und den USA abhängen. Aber Zahlen, die die Höhenflüge von Dax und Dow ins Gegenteil verkehren, werden nicht erwartet. "Die Vorzeichen für weiter steigende Börsen stehen generell gut", sagte Portfoliomanager Paul Flood vom Vermögensverwalter Newton, der Nachrichtenagentur Reuters. Die Konjunktur brumme weltweit, der Auftakt der Bilanzsaison zum dritten Quartal sei ermutigend und es bestehe die Chance auf Steuersenkungen in den USA. Doch ein Aktienmarkt wird vorläufig weiter schwächeln - der spanische. Dort ...

