Liebe Leser,

Enel präsentierte für das 1. Halbjahr solide Zahlen. Das Umsatzplus lag bei 6,3%. In Italien (+6,1%), Spanien (+8,6%) und Lateinamerika (+27,6%) liefen die Geschäfte besonders gut. Insbesondere das Endkundengeschäft und Netzgeschäft sowie der Stromhandel trugen zu der guten Entwicklung bei. Im Absatzmarkt Europa/Nordafrika halbierten sich die Erlöse, was aber auf den kleineren Konsolidierungskreis zurückgeht. Der verbliebene Teil an Slovenske Elektrarne wurde verkauft.

Der ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...