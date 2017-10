Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen. Zunächst ist an der Küste und in höheren Lagen Bayerns, im Laufe der zweiten Nachthälfte auch in Teilen Ostdeutschlands und einigen Gipfellagen der Mittelgebirge mit Orkanböen zu rechnen.

Betroffen sind Teile der Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Bayern. Die Warnung gilt für den Zeitraum von Samstag 22 Uhr bis Sonntag 22 Uhr. Das Unwetter könnte Bäume entwurzeln und Dachziegel oder andere Gegenstände zum Herabstürzen bringen, hieß es.