New York (ots/PRNewswire) - Concierge Auctions freut sich die Versteigerung eine der beeindruckendsten Residenzen Marbellas bekannt geben zu können. Das großartige Landgut, Finca Sagitario, liegt auf einem Hügel in einem Gelände mit 57.200 Quadratmetern, nur 15 Minuten vom Zentrum Marbellas entfernt.



Finca Sagitario wurde von 2002 bis 2005 erbaut und bietet einen Standard von Luxus, der ihrer glamourösen Lage angemessen ist. Sie ist mit ihren verschiedenen Terrassen, die fast 600 Quadratmeter umfassen, das ideale Heim für Einladungen. Das Haupthaus verfügt über einen formellen Speisesaal mit 22 Sitzplätzen, ein Heimkino und eine Bar, ein Fitnessstudio und eine offene, französisch gestaltete Küche mit zwei großen Sitzbereichen im Zentrum des Hauses, die durch einen internen Aufzug miteinander verbunden sind. Darüber hinaus gibt es zwei Gästehäuser, beide mit vier Schlafzimmern mit eigenem Bad und eigenen Empfangsräumen und Terrassen. Traditionelle andalusische Charakterzüge sind in das Design integriert und die Anlage schließt einen Infinity-Pool, einen Jacuzzi, ein Poolhaus, ein Putting Green, Teiche sowie eine Garage für acht Autos ein. Sie bietet einen 360-Grad Berg- und See- und Meerblick, der über Gibraltar bis nach Afrika reicht.



Das Anwesen liegt abgeschiedenen in den Ausläufern der Berge Südspaniens und in der Nähe des Nationalparks Sierra de las Nieves. Finca Sagitario ist nur eine kurze Autofahrt von Marbella und dem renommierten Marbella Club Hotel entfernt. Die Costa del Sol bietet Wassersportmöglichkeiten und in nur zwei Stunden ist man im Skigebiet der Sierra Nevada. Die internationalen Flughäfen von Málaga und Gibraltar sind in 40 Minuten und die spanische Hauptstadt Madrid in 3,5 Stunden erreichbar.



Luna Krum Moeller, die für den Verkauf zuständige Immobilienmaklerin, kommentiert: "Finca Sagitario ist die erste Immobilie dieser Art, die in diesem ikonischen Gebiet von Marbella, Spanien, versteigert wird. Umgeben von den Istán-Bergen und der Mittelmeerküste, verfügt das spektakuläre Haus über einen atemberaubenden 360-Grad Ausblick. Es bietet Privatsphäre und Ruhe, und die einladenden Lokale in der Umgebung stellen sicher, dass Sie sich wie zu Hause fühlen. Ich erwarte, dass die Auktion die Aufmerksamkeit zahlreicher potenzieller Käufer auf sich ziehen wird, die ein spektakuläres Landhaus suchen, um eine große Familie aufzuziehen, oder die zahlreiche Freunde und Gäste einladen wollen."



Das Anwesen wird am 28. November 2017 ohne Mindestgebot versteigert.



"Dies ist eine Gelegenheit, die sich nur einmal im Leben bietet. Finca Sagitario ist ein wirklich besonderer und fantastischer Landsitz, für den Käufer jetzt ihren Preis nennen können - in einem offenen und transparenten Bieterverfahren", erklärt Paulina Kimbel, Director of Business Development von Concierge Auctions. "Dank des Versteigerungsverfahrens von Concierge Auctions, das eine intensive Begutachtungszeit, ein breites Publikum und die Möglichkeit für Bieter einschließt, über unsere digitale Auktionsplattform an der Versteigerung teilzunehmen, wo immer sie sich in der Welt befinden, wird diese Immobilie zweifellos das internationale Kaufinteresse erwecken, wenn sie am 28. November dem Meistbietenden zugeschlagen wird."



Weitere Informationen finden Sie unter www.conciergeauctions.com.



OTS: Concierge Auctions newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120229 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120229.rss2



Pressekontakt: Alice Lace Alice.lacey@fourcommunications.com 020-3697-4357 Kari Neering Kari@relevanceinternational.com 212-257-1500