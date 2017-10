Schauspielerin Aylin Tezel steht den sozialen Netzwerken kritisch gegenüber. "Ich poste hin und wieder was, weil auch das Teil meiner Arbeit ist", sagte Tezel der "Welt am Sonntag".

"Aber mir geht's oft besser, wenn ich in einem Buch lese, statt mich auf diesen Seiten aufzuhalten. Teilweise ist es inspirierend - und teilweise irgendwie prätentiös." Informationen über ihr Beziehungsleben teilte die 33-Jährige, die im Dortmunder "Tatort" die Kommissarin Nora Dalay spielt, in ihren Beiträgen grundsätzlich nicht: "Ich habe das schon so strikt gelebt, als sich noch kein Schwein für mich interessiert hat." Tezel sprach auch darüber, dass veraltete Informationen über sie online gespeichert und teilweise nach Jahren wieder hervorgeholt würden.

"Das ist die Sache mit dem Internet: Jedes Foto, jedes Wort, das man mal öffentlich gesagt hat, gibt es für die Ewigkeit - und daran wird man gemessen", sagte sie. Die Schauspielerin habe bis jetzt viel Glück gehabt und sich ihre Rollen gut ausgesucht, sagte Tezel der "Welt am Sonntag". "Aber da bleiben trotzdem Lücken für künstlerische Sehnsüchte, die noch lange nicht befriedigt sind." Am liebsten würde sie auch malen, schreiben und komponieren können.

Tezel ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch ausgebildete Tanzpädagogin; schon als Sechsjährige hatte sie im heimischen Bielefeld das Tanzen für sich entdeckt. Aylin Tezel sagte der Sonntagszeitung, sie sei ein Mensch, der immer hinterfrage, wer er sei und wie er handele. "Wenn man jetzt nochmal anfangen könnte, würde man dann etwas ganz Anderes ausprobieren? Welches Leben würde man leben? Ich weiß, dass ich mir das richtige ausgesucht habe, und ich weiß auch, dass ich es liebe - aber ich glaube, ich bin ein bisschen in der falschen Zeit geboren." Manchmal habe sie Lust, mit einer Künstlertruppe durch die Lande zu ziehen und Vorstellungen zu geben: "Man hat sozusagen seine Familie dabei und bereist die Welt. Das ist eine romantische Vorstellung, die mir gut gefallen hätte."