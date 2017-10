AfD-Fraktionschefin Alice Weidel will mit ihrer Lebensgefährtin und den beiden Adoptivsöhnen 2018 nach Berlin umziehen. "Wenn das Filmprojekt meiner Lebensgefährtin nächstes Jahr abgeschlossen ist, wird die Familie nach Berlin ziehen", sagte Weidel der "Bild am Sonntag".

Ihre Lebensgefährtin und sie hätten bislang immer "Projekt-basiert gearbeitet" und sich "daher bei der Kindererziehung abgewechselt". Die Familie lebt derzeit in der Schweiz. Ihre lesbische Beziehung sei in der AfD "kein Thema, mit dem man sich mehrheitlich beschäftigt", so Weidel. "Es mag sein, dass der eine oder andere Ressentiments hat, aber das gibt es auch in anderen Parteien. Bei den Leuten, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, spielt das keine Rolle."

Danach gefragt, ob sie die Ehe für alle genauso ablehne wie ihre Partei, sagte Weidel: "Das ist eine interessante Frage." Die Ehe sei im Grundgesetz sehr klar definiert. Das sollte man nicht einfach so ändern, sagte die AfD-Fraktionschefin.

"Trotzdem ist natürlich klar: Alles Private ist auch politisch." Sie müsse aber berücksichtigen, dass die große Mehrheit der Bevölkerung in heterosexuellen Beziehungen lebe. "Dass ich mich privat anders entschieden habe, heißt ja nicht, dass ich die klassische Familie ablehne." Eigene Hochzeitspläne habe sie derzeit nicht.

"Meine Partnerin und ich kennen uns seit fast zehn Jahren. Wir sind in der eingetragenen Lebenspartnerschaft glücklich. Eine Heirat hat derzeit keine Priorität. Wir beschäftigen uns mit Alltagsdingen - Kita, Kindergarten, Umzug, Hausrenovierung."