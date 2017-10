der DAX schloss zum Ende der 43. Kalenderwoche bei 13218 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12991 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der letzten Woche vom 23. bis 27. Oktober um 27 Zähler oder 0,2 Prozent höher. Dabei überwand der Index, nachdem er zuvor weiterhin zwischen 12900 und 13000 Punkten gependelt war, am Donnerstag infolge der EZB-Sitzung ein weiteres Mal diese runde Zahl und kletterte zum Wochenfinale auf ein neues Allzeithoch bei 13249 Punkten nach oben, was den vorherigen Anstieg schließlich bestätigte.

Auslöser für den steilen Anstieg waren die Aussagen der EZB, die am Donnerstag bekanntgegeben hatte, das monatliche Volumen ihrer Wertpapierkäufe zwar von 60 auf 30 Milliarden Euro zu senken, diese aber bis September nächsten Jahres beizubehalten und die dadurch freie Liquidität zu reinvestieren, solange es nötig sei, um eine schnelle Schrumpfung der Bilanz zu verhindern. Die Entscheidung kam am Markt gut an, da der EZB den schwierige Spagat gelungen war, taubenhafte Töne zu behalten, während sie zugleich eine Kürzung der Wertpapierkäufe verkündete.

Der DAX konnte am Freitag sogar 13200 Punkten erobern und befinde sich an der oberen Begrenzung im Wochenchart und am Fibonacci-Fächer im Tageschart. Auch das Elliott-Wellen-Kursziel von 13250 Punkten sei nicht mehr weit entfernt. Der DAX sollte nun am Verlaufshoch angekommen sein und in Folge wieder nach unten abdrehen. Das könnte in eine längere Korrektur münden. Belastend könnte sich auch die Katalonien-Krise auf den hiesigen Markt auswirken, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei aktuellen Ausgaben pro Handelstag.

