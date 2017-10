Nettoerlöse in Höhe von 576 Mio. € (+3%) Bereinigtes EBITDA in Höhe von 333 Mio. € (+5%) Bereinigter Konzern-Periodenüberschuss in Höhe von 198 Mio. € (+4%) Die Deutsche Börse AG hat am Donnerstag ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2017 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte Nettoerlöse in Höhe von 576,3 Mio. €, was einem Anstieg von 3 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...