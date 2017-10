Das Risiko steigt

Um die obige Überschrift sogleich wieder ins rechte Licht zu rücken - ich will heute an dieser Stelle keineswegs den mahnenden Zeigefinger heben oder mich in die lange Schlange der Unheils- bzw. Crashpropheten einreihen, die wahlweise den Untergang der Welt im Allgemeinen oder den der westlichen Wirtschaft (und hier zumeist explizit der Börsen) im Besonderen heraufbeschwören. Ganz so drastisch soll die Warnung, die ich Ihnen mit auf den Weg geben will, selbstverständlich nicht ausfallen. Dennoch - es gibt Redebedarf. Denn die Märkte haben ihre unglaubliche Rallye in der gerade abgelaufenen Handelswoche fortgesetzt und sind erneut auf schwindelnde Höhen bzw. neue Rekordstände geklettert. Das verwundert nun nicht wirklich, schließlich ist der massive Aufwärtstrend absolut intakt und macht auch keinerlei Anstalten, sich zu erschöpfen oder gar in sich zusammenzufallen. Von einem spekulativen Short-Engagement, also einer Wette auf fallende Kurse, würde ich daher (noch) abraten, und dabei will ich nicht einmal an unseren missglückten Dow Jones-Put aus dem Frühjahr erinnern. Fest steht jedoch:

