Katalonien erklärt die Unabhängigkeit, die spanische Regierung setzt die Regionalregierung ab: Zündstoff birgt der Streit um die völlige Autonomie der Katalanen genug. Doch auf den Straßen bleibt es noch ruhig - noch.

In Barcelona herrschte am Samstag gespenstische Ruhe. Die Sonne schien, die Straßencafés waren gefüllt und nichts deutete darauf hin, dass die Stadt ebenso wie die Region Katalonien und ganz Spanien gerade vor den gefährlichsten Moment ihrer jüngeren Geschichte steht.

Dabei haben sich die politischen Ereignisse an diesem Wochenende überschlagen. Am Freitag hat das katalanische Parlament die Unabhängigkeit der Region erklärt. Zeitgleich hat der spanische Senat die Zwangsverwaltung Kataloniens beschlossen. Der spanische Premierminister Mariano Rajoy enthob die komplette Regierung ihres Amtes. Und der just abgesetzte katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont rief per Videobotschaft zu friedlichem Widerstand gegen den Beschluss aus Madrid auf. Einen Widerhall auf der Straße fanden all diese Entscheidungen am Samstag aber nicht. Es schien, als wüsste die Bewegung nun selbst nicht, wie es weitergehen soll.

Möglich ist, dass sich die Bewegung erst sammeln und die nächsten Schritte planen muss. Denkbar ist auch, dass die Verhaftung der beiden Chef der zwei separatistischen Bürgerbewegungen ihre Organisationen ...

