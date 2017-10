Bereits seit Februar letzten Jahres ist die Aktie der Deutschen Post AG stetig steigend und hat dabei um ca. 20 Euro an Wert zugenommen. Auch in der vergangenen Handelswoche konnte der vorherrschende Aufwärtstrend wieder ein neues Hoch bei etwa 39.70 Euro erzielen. Erst am Freitag machte der Trend deutliche Anzeichen für eine bevorstehende Korrektur. ...

