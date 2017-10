Royal Yacht Brokers SARL ("RYB"), ein führender Vermittler von Dienstleistungen rund um Luxusjachten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen künftig auch Kryptogeld, darunter Bitcoin und Ethereum, und Edelmetalle wie Gold und Platin als Zahlungsmittel für seine Dienstleistungen akzeptiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171029005044/de/

This is a photo of Motor Yacht Light Holic, one of the numerous yachts RYB clients can charter.(Photo: Business Wire)

Da Kryptowährungen zunehmend im Immobilienmarkt akzeptiert werden, ist das Unternehmen der Auffassung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Akzeptanz auch im Luxus- und Lifestyle-Markt Einzug hält. RYB ist stolz darauf, der erste Anbieter in der Marinebranche zu sein, der diese Zahlungsmittelinnovation annimmt.

"Die Revolution des Kryptogeldes hat eine neue Klasse von Millionären hervorgebracht, die in den Genuss erheblicher Gewinne aus Spekulationen und Investitionen kommen", erklärte Tommaso Chiabra, CEO von RYB. "Diese Kaufkraft gelangt nun auch in die Luxusbranche und wir freuen uns, unsere Kunden bei der Implementierung dieser neuen Technologie unterstützen zu können."

Mit der Akzeptanz von Kryptogeld und Edelmetallen als Zahlungsmittel sinken die von RYB erhobenen Gebühren für Jacht-Charter und -Verkauf. Auch die Zeitspannen für Zahlungsabwicklung und Bearbeitung seitens der Banken werden damit beträchtlich kürzer.

Das Unternehmen gibt erfreut bekannt, Goldmoney Inc. für die Verarbeitung seiner Kryptogeld- und Edelmetallzahlungen gewählt zu haben.

Über RYB

RYB ist ein Beratungsunternehmen zum Thema Luxusjachten, das 2010 von Tommaso Chiabra und Manuele Thiella gegründet wurde. Das in Monaco und London ansässige Unternehmen spezialisiert sich auf Verkauf, Charter und Management von Jachten und unterhält Vertretungen in Mailand, Dubai, Miami, Bodrum, New York und Montenegro.

Mit sofortigem Zugang zu über 2.000 Megajachten weltweit und einem Kundenstamm, dem zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus der Welt der Politik, Unterhaltung und Finanzsphäre angehören, ist RYB bestrebt, das Maklersystem durch Anpassung an den heutigen dynamischen und technisch versierteren Markt innovativ zu gestalten.

Über GOLDMONEY

Goldmoney Inc. ist ein an der Toronto Stock Exchange (TSX:XAU) notierter Finanzdienstleister und weltweit führender Anbieter von Edelmetallinvestitionsdiensten. Das Unternehmen verfügt über das umfangreichste Netzwerk für Zahlungsdienste mit Edelmetallen und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von nahezu 2 Milliarden Dollar für Kunden in mehr als 150 Ländern.

Goldmoney Holding basiert auf der patentierten Technologie von Goldmoney und ist ein Online-Konto, mit dem Kunden Gold, Silber, Platin, Palladium und Kryptowährungen investieren, verdienen oder ausgeben können, wobei die Vermögenswerte in versicherten Tresoren in sieben Ländern sicher gelagert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171029005044/de/

Contacts:

Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Interviewtermins mit Tommaso Chiabra wenden Sie sich bitte an:

Andra Coman, Broker Assistant RYB

26 Bis, Bd. Princesse Charlotte, 98000 Monaco

Tel.: +33607930115

andra@royalyacht.it