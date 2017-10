FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat angesichts der von der Europäischen Zentralbank (EZB) beschlossene Verlängerung der Anleihekäufe in reduziertem Umfang, aber ohne klares Enddatum vor einer Verschärfung der Risiken an den Finanzmärkten gewarnt. "Die Senkung der monatlichen Käufe auf 30 Milliarden Euro pro Monat ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Fuest der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag. Er hätte sich aber einen schnelleren Abbau gewünscht. Die Käufe führten zu wachsenden Verzerrungen an den Kapitalmärkten, befürchtet der Ifo-Präsident. Die Investoren würden in zunehmend riskante Anlagen getrieben.

Durch die Ausweitung der Käufe bis mindestens September 2018 sieht Fuest zudem neue Haftungsrisiken für die deutschen Steuerzahler. Mit den Käufen steige die Solidarhaftung in der Eurozone, und die EZB werde immer mehr zum direkten Gläubiger von Staaten und großen Unternehmen. Dies gefährde nicht nur die Unabhängigkeit der Geldpolitik, so Fuest. "Wenn es bei den Staatsanleihen zu Ausfällen kommt, die von den nationalen Notenbanken nicht ausgeglichen werden können, haften die deutschen Steuerzahler mit."

October 29, 2017

