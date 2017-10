Unterföhring (ots) -



Diese Show ist ganz großer Sport! Die neue Samstagabendshow "Beginner gegen Gewinner" mit Joko Winterscheidt feiert mit sehr guten 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen eine starke Premiere auf ProSieben. In der ProSieben Relevanz-Zielgruppe (14-39 Jahre) verfolgen hervorragende 17,2 Prozent der jungen Zuschauer die spannenden Wettkämpfe zwischen Hobby- und Profisportlern wie Arne Friedrich, Timo Boll oder Nico Hülkenberg.



Vom Beginner zum Gewinner: Kandidat Chris gewinnt die Show-Premiere am Samstag. Mit der Wahl des richtigen Handicaps gelingt es ihm, Fußball-Nationalspieler Arne Friedrich im Elfmeterschießen zu bezwingen. Im Finalspiel "Balancieren" beweist Chris erneut echten Siegeswillen und gewinnt den Jackpot des Abends in Höhe von 148.400 Euro.



ProSieben zeigt "Beginner gegen Gewinner" noch einmal am heutigen Sonntag, um 10:25 Uhr. Die nächste Ausgabe wird am Samstag, 25. November 2017, um 20:15 Uhr zu sehen sein.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 29.10.2017 (vorläufig gewichtet: 28.10.2017)



