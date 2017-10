Liebe Leser,

nachdem die Nordex-Aktie in den vergangenen Wochen von einigen Analysten degradiert worden ist, gibt es nach unten hin so gut wie kein Halten mehr. Die Aktie setzt ihren klaren Abwärtstrend weiter fort. Hier muss also noch einiges passieren, damit sich die Lage wieder aufhellt. Viele der pessimistischen Analysten gehen davon aus, dass der Markt, den Nordex bedient, einfach zu klein ist. Eine Expansion ist jedoch aufgrund des erhöhten Wettbewerbs ebenso sehr schwierig.

