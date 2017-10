Berlin (ots) -



Neue Gesichter beim ARD-Mittagsmagazin: Mit dem Jahreswechsel übernehmen Jessy Wellmer und Sascha Hingst die Moderation der erfolgreichen Informationssendung der ARD am Mittag. Nach fast 30 Jahren in München wechselt das Mittagsmagazin im Januar 2018 nach Berlin und kommt künftig unter Federführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) direkt aus dem Herzen der Hauptstadt.



rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Das Mittagsmagazin steht für die Kernkompetenz und die wichtigste Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: schnelle und unparteiische Information, begleitet von klarer Einordnung mit umfassendem Hintergrund. Jessy Wellmer und Sascha Hingst zählen zu den besten Fernseh-Journalisten in Berlin und Deutschland, deshalb freuen wir uns, dass sie künftig gemeinsam das Mittagsmagazin präsentieren."



Jessy Wellmer: "Das Mittagsmagazin kann in Berlin aktueller reagieren und wird als Informationsquelle für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer attraktiver. Unser Studio liegt zwischen Bundestag, Kanzleramt, Ministerien und Parteizentralen, wir sind mittendrin, setzen Themen, konfrontieren Politiker mit den Fragen, Problemen und Sorgen der Menschen. Studiogäste erläutern die bundespolitischen Themen des Tages schon mittags live."



Sascha Hingst: "Wir berichten am Mittag über Ereignisse, die sich gerade erst entwickeln, sind so brandaktuell. Wir können auf die große ARD-Familie zählen, auf Hunderte Reporter in Deutschland und in aller Welt. Ich freue mich auch besonders auf die neue Doppelmoderation mit Jessy Wellmer. Aber wir erfinden das Fernsehen nicht neu, sondern übernehmen ein sehr erfolgreiches Format. Jetzt ist es an der Redaktion und uns, es von Januar 2018 an weiter zu entwickeln."



Das ARD-Mittagsmagazin berichtet pointiert und engagiert über alle Themen des Tages, das gesamte Netz der ARD-Korrespondenten aus dem In- und Ausland beleuchtet mittags von 13.00 bis 14.00 Uhr politische Zusammenhänge, wirtschaftliche Hintergründe und soziale Entwicklungen. Das "Mima" zeichnet sich durch eine umfassende und tiefgehende Gestaltung von Themenschwerpunkten aus, immer mit einem empathischen Blick auf die Beteiligten und ihre Beweggründe. Spannende Reportagen und Porträts aus aller Welt eröffnen neue Blickwinkel, Zusammenhänge erhellt das Mittagsmagazin mit grafischen Darstellungen und fachlichen Erklärungen. 3,5 Millionen Zuschauer erreicht die Sendung und ist mit mehr als 20 Prozent Markanteil bundesweit Marktführer für Informationen am Mittag. Der rbb geht mit dem Umzug der Sendung vom Bayerischen Rundfunk in München nach Berlin eine neue, wegweisende Kooperation mit dem ZDF ein. Das ZDF stellt eine Produktionsfläche im Zollernhof am Boulevard Unter den Linden zur Verfügung, der rbb das Team zur technischen Betreuung der Sendung. Erster Sendetag in Berlin: 2. Januar 2018.



Jessy Wellmer



Jessy Wellmer, geboren 1979 in Güstrow/Mecklenburg, studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin. Ihre journalistische Laufbahn begann sie mit einem Volontariat an der ems - Electronic Media School und arbeitete danach in der rbb-Sportredaktion. Von 2009 bis 2014 moderierte sie den Sport im "ZDF-Morgenmagazin". Gemeinsam mit Andreas Ulrich ist Wellmer in der Radioeins-Fußball-Show "Arena Liga Live" zu hören, von 2014 bis 2017 präsentierte sie den "rbb Sportplatz". Seit 2014 moderiert Jessy Wellmer "rbb aktuell" und gehört zum Moderatorenkreis der "Sportschau", seit 2017 ist sie Moderatorin der Samstag-"Sportschau" im Ersten. Für den ARD-Sport arbeitet sie außerdem als Interviewerin bei Live-Übertragungen. Ab Januar 2018 moderiert Jessy Wellmer gemeinsam mit ihrem Kollegen Sascha Hingst das vom rbb verantwortete ARD-Mittagsmagazin aus der Hauptstadt.



Sascha Hingst



Sascha Hingst wurde 1971 in Berlin geboren. Er ist in Berlin und Leipzig aufgewachsen. Nach dem Abitur 1990 studierte er Jura in Heidelberg. 1998 legte er sein juristisches Staatsexamen ab. Bereits in seinen Jugendjahren war Sascha Hingst als Sprecher in Kinderhörspielen bei Radio DDR tätig. Während seines Studiums arbeitete Hingst beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) in Leipzig, beim Südwestrundfunk (SWR) in Mainz und beim deutsch-französischen Kulturkanal ARTE in Straßburg. Von 2001 bis 2007 moderierte er für den Hessischen Rundfunk die "Hessenschau". Seit 10. September 2007 moderiert Sascha Hingst die "Abendschau" beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ab Januar 2018 moderiert Sascha Hingst das vom rbb verantwortete ARD-Mittagsmagazin aus der Hauptstadt gemeinsam mit seiner Kollegin Jessy Wellmer.



