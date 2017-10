Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Walldorf (pta001/29.10.2017/10:45) - Die REALTECH AG wird sich - mit vorliegender Zustimmung des Aufsichtsrates - im Rahmen eines Management Buy-Outs von ihrer ausländischen Tochtergesellschaft, der REALTECH Inc. USA, mit Wirkung zum 31.10.2017, trennen. Das Tochterunternehmen wird, wie gestern Abend vertraglich vereinbart, von dem dort ansässigen Managing Director übernommen. Des Weiteren wurde ein Reseller-Agreement im Bereich der bestehenden Softwarelösungen vereinbart, dies ermöglicht auch in Zukunft Kontinuität im Verkauf und Support für Kunden unserer Softwarelösungen in den USA.



Damit verfolgt die REALTECH AG weiter konsequent die kommunizierte Strategie, unrentable Konzernstrukturen zu verschlanken sowie sich darauf zu konzentrieren als führender Anbieter von IT Service Management und Enterprise Service Management Lösungen im deutschsprachigen Raum zu positionieren.



Aussender: REALTECH AG Adresse: Industriestraße 39c, 69190 Walldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Isabelle Stauffer Tel.: +49 6227 837-500 E-Mail: investors@realtech.com Website: www.realtech.de



ISIN(s): DE0007008906 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



