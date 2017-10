Telekom-Chef Timotheus Höttges setzt bei der Fusion der US-Tochter T-Mobile mit dem Konkurrenten Sprint darauf, dass die Trump-Regierung grünes Licht gibt. Vor einem Verkauf der Anteile des Bundes warnt der Manager aber.

Telekom-Chef Timotheus Höttges hält eine Fusion der Konzern-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint unter einer Regierung des US-Präsidenten Donald Trump für wahrscheinlicher. Die Vergangenheit habe gelehrt, "dass republikanische Regierungen weniger in diese Prozesse eingreifen als demokratische Administrationen", sagte Höttges der "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht. Es hat bereits mehrere Anläufe für eine Fusion am US-Mobilfunkmarkt gegeben. Doch diese waren stets an den Wettbewerbshütern gescheitert.

Laut Insidern könnte eine Entscheidung über eine Fusion der Nummern drei und vier des US-Mobilfunkmarktes binnen ...

