FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse will möglichst bald einen Nachfolger für den zurückgetretenen Vorstandschef Carsten Kengeter präsentieren können. "Unser Ziel ist es, jemanden bis zum 1. Januar zu haben", sagte Aufsichtsratschef Joachim Faber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Wir wollen in jedem Fall dieses Jahr noch den Nachfolger bestimmen." Nach seinen Worten gibt es "eine Shortlist mit einer Handvoll potentiell geeigneter Kandidaten", die nun sehr schnell abgearbeitet werde. Wenn alles wie geplant laufe, werde es nicht nötig sein, einen Interimschef zu bestellen.

"Der Nachfolger für Kengeter muss nicht zwingend einen deutschen Pass haben, aber Deutsch als Muttersprache", lautet Fabers Anforderung an den nächsten Börsenchef. Zudem müsse es sich dabei um eine Persönlichkeit mit Erfahrung handeln, die bereits ein großes Unternehmen geführt hat. Vor allem müsse der oder die Neue einen Draht zur Politik haben, belastbarer als bei dem Noch-Amtsinhaber. "Es muss jemand sein, der das regulatorische Umfeld in hohem Maße betreuen kann", so Faber. "Auf diesem Feld haben wir wohl etwas Nachholbedarf."

Ein Kandidat direkt aus der Politik, ob aktiv oder ehemalig, sei trotzdem keine Option. Gefordert sei ein gestandener Unternehmer, der nicht unbedingt jahrelange Erfahrung an einer Börse hat. "Für mich ist es nicht so wichtig, dass der Nachfolger das Geschäft so in der Tiefe versteht wie Kengeter, gefragt ist ein Generalist", sagte Faber.

October 29, 2017

