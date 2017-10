Unterföhring (ots) -



Der Nächste, bitte! In der zweiten Ausgabe von "Schlag den Henssler" kämpft Steffen Henssler um eine halbe Million Euro - und will kurzen Prozess mit seinem Gegner machen: "In der ersten Ausgabe musste ich ja bis zum letzten Spiel kämpfen. Ich versuche diesmal, den Sack früher zuzumachen", sagt der 45-Jährige im Vorfeld seiner neuen Samstagabendshow. Gegen wen er antreten wird, bestimmt das TV-Publikum zu Beginn der Sendung - am Samstag, 4. November, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben. Moderiert wird "Schlag den Henssler" von Elton. Elmar Paulke kommentiert. Als Music-Acts sind Samu Haber mit seiner Band "Sunrise Avenue" ("I Help You Hate Me") und Newcomerin Alina ("Nie Vergessen") mit dabei.



"Schlag den Henssler" Dieser Mann geht aufs Ganze! In dem vielleicht härtesten TV-Duell Deutschlands stehen bei "Schlag den Henssler" jeweils drei unbekannte Kandidaten zur Auswahl. Das TV-Publikum bestimmt per Tele-Voting, wer gegen Steffen Henssler antreten soll. In bis zu 15 Spielrunden kämpft er gegen seinen noch unbekannten Gegner in der zweiten Ausgabe von "Schlag den Henssler" um eine halbe Million Euro. Gewinnt Steffen Henssler, wandert das Geld in den Jackpot für die folgende Ausgabe. Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten können sich unter www.schlag-den-henssler.de bewerben. Produziert wird "Schlag den Henssler" von Brainpool TV.



"Schlag den Henssler" am 4. November 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben



Hashtag zur Show: SdH



