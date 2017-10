BERLIN (dpa-AFX) - Auf Bahnstrecken durch Deutschland bleibt es zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember beim Nachtzugangebot mit Schlaf- und Liegewagen. Der Betreiber, die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), will sein Engagement mit kleinen Änderungen so fortsetzen wie bisher, sagte der Leiter des ÖBB-Fernverkehrs, Kurt Bauer, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen etwa die Hälfte der Nachtzugstrecken übernommen, die die Deutsche Bahn komplett aufgegeben hatte. Das erste Jahr werde mit rund 1,4 Millionen Nachtreisenden abgeschlossen. Unterm Strich stehe ein Gewinn./brd/DP/jha

