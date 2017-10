Unterföhring (ots) - - Celtic Glasgow - FC Bayern München am Dienstag live und exklusiv bei Sky



Am Dienstag und Mittwoch stehen am vierten Spieltag der Gruppenphase die Rückspiele der Begegnungen von vor zwei Wochen an. Neben dem Kampf um wichtige Punkte in der Königsklasse dienen die Spiele des FC Bayern und von Borussia Dortmund auch als Generalprobe für das Gipfeltreffen in der Bundesliga am kommenden Samstag. Sky überträgt beide Partien sowie 15 der insgesamt 16 Spiele am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv im deutschen Fernsehen - wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.



Die Bayern zu Gast im Celtic Park exklusiv bei Sky



3:0 hieß es am Ende. Vor zwei Wochen zeigte sich der FC Bayern souverän und fuhr einen ungefährdeten Sieg über den schottischen Meister Celtic Glasgow ein. Nun sollen drei weitere Punkte folgen, um Tabellenplatz zwei zu festigen und gleichzeitig den Anschluss an Spitzenreiter Paris zu wahren. Die Partie Celtic Glasgow gegen den FC Bayern München überträgt Sky am Dienstag live und exklusiv.



Sky Moderator Sebastian Hellmann begrüßt am Dienstagabend ab 19.00 Uhr unter anderem Niko Kovac sowie Sky Experte Lothar Matthäus als seine Gäste.



Dortmund - Nikosia und Porto - Leipzig am Mittwoch live, auch in der "Deutschen Konferenz"



Für den BVB sind die Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals nach dem enttäuschenden 1:1 in Nikosia erheblich gesunken. Im Rückspiel vor heimischem Publikum ist ein Sieg Pflicht, um den dritten Tabellenplatz zu festigen, der zur Teilnahme an der UEFA Europa League berechtigen würde, und die Hoffnung auf ein Überwintern in der Königsklasse am Leben zu erhalten. Sky überträgt das Spiel zwischen Borussia Dortmund und APOEL Nikosia live und exklusiv.



Nach dem 3:2 gegen den FC Porto am vergangenen Spieltag hofft RB Leipzig weiter auf das Erreichen des Achtelfinals. Am Mittwochabend sind die Leipziger in Porto zu Gast und kämpfen um die ersten Auswärtspunkte auf der internationalen Bühne. Die Partien von Dortmund und Leipzig überträgt Sky zusätzlich in der exklusiven "Deutschen Konferenz". Weitere Höhepunkte des vierten Spieltages sind das Duell zwischen Tottenham Hotspur und Real Madrid sowie die Begegnung SSC Neapel gegen Manchester United.



VfB-Stuttgart-Kapitän Christian Gentner und Sky Experte Christoph Metzelder sind ab 19.00 Uhr bei Moderator Michael Leopold zu Gast.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Der 4. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportstars:



Dienstag:



19.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



19.00 Uhr: Celtic Glasgow - FC Bayern München *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD



20.30 Uhr: Paris Saint-Germain - RSC Anderlecht *exklusiv* auf Sky Sport 4 HD



20.30 Uhr: AS Rom - FC Chelsea *exklusiv* auf Sky Sport 5 HD



20.30 Uhr: Sporting Lissabon - Juventus Turin *exklusiv* auf Sky Sport 6 HD



20.30 Uhr: Olympiakos Piräus - FC Barcelona *exklusiv* auf Sky Sport 7 HD



20.30 Uhr: Manchester United - Benfica Lissabon *exklusiv* auf Sky Sport 8 HD



20.30 Uhr: Atlético Madrid - Qarabag Agdam *exklusiv* auf Sky Sport 9 HD



20.30 Uhr: FC Basel - ZSKA Moskau *exklusiv* auf Sky Sport 10 HD



Mittwoch:



17:55 Uhr: Besiktas Istanbul - AS Monaco *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD



19.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



20.00 Uhr: Die "Deutsche Konferenz" *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD



20.30 Uhr Borussia Dortmund - APOEL Nikosia *exklusiv* auf Sky Sport 4 HD



20.30 Uhr: FC Porto - RB Leipzig live auf Sky Sport 5 HD



20.30 Uhr: Tottenham Hotspur - Real Madrid *exklusiv* auf Sky Sport 6 HD



20.30 Uhr: SSC Neapel - Manchester City *exklusiv* auf Sky Sport 7 HD



20.30 Uhr: FC Liverpool - NK Maribor *exklusiv* auf Sky Sport 8 HD



20.30 Uhr: Schachtar Donezk - Feyenoord Rotterdam *exklusiv* auf Sky Sport 9 HD



20.30 Uhr: FC Sevilla - Spartak Moskau *exklusiv* auf Sky Sport 10 HD



