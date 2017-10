Die Gegner einer Loslösung Kataloniens bezeichnen sich als schweigende Mehrheit, die nicht länger still sein will. In Barcelona gingen am Sonntag Hunderttausende für die Einheit Spaniens auf die Straße.

Zwei Tage nach dem Unabhängigkeitsvotum des katalanischen Parlaments haben am Sonntag Hunderttausende in Barcelona gegen eine Abspaltung demonstriert. Die Nachrichtenagentur AFP sprach unter Berufung auf Polizeiangaben von 300.000 Teilnehmern. Viele trugen spanische und katalanische Fahnen. Die Atmosphäre war fröhlich, obwohl einige "Puigdemont, geh ins Gefängnis!" riefen.

In Sprechchören drückten Demonstranten ihre Unterstützung der vom spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy eingeleiteten Maßnahmen gegen eine Abspaltung Kataloniens aus. Dazu gehören die Absetzung der Regionalregierung und ihres Präsidenten Carles Puigdemont, die Auflösung des Regionalparlaments und dessen Neuwahl am 21. Dezember. "Jetzt ja, ...

