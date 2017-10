Im Wettlauf um die meisten Suchanfragen liegt Microsoft abgeschlagen hinter dem Rivalen Google. Trotzdem könnte sich das Konkurrenz-Produkt Bing noch als Goldgrube erweisen - und zwar im Bereich künstlicher Intelligenz.

In Fachkreisen wurde Bing fast von Beginn an belächelt. Doch wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Das dürften sich die Macher im Hause Microsoft derzeit denken. Denn mit ihrer, wenn auch zweitrangigen, Suchmaschine haben sie über die Jahre hinweg Daten gesammelt, die weit mehr wert sind als die kurzfristigen Gewinne durch Werbeerlöse. Der Trend in der IT-Branche geht klar in Richtung KI - künstliche Intelligenz. Und um die zu erstellen, werden genau die Informationen benötigt, die Millionen Nutzer täglich in ein Suchfeld tippen.

"Maschinen lernen, indem sie in Daten nach bestimmten Mustern suchen", betonte kürzlich der frühere Microsoft-Chef Steve Ballmer, der vor knapp zehn Jahren die Suchmaschine Bing mit aus der Taufe hob. "Damit das funktionieren kann, müssen riesige Datensätze zur Verfügung stehen." Google mag bei der Online-Suche also zwar die Nase vorn haben. Doch auch Microsoft kann seine Algorithmen inzwischen mit all den Dingen füttern, für die sich "echte Menschen" nachweislich interessieren - vom Wetter und der Gesundheit bis hin zu Öffnungszeiten und Wegbeschreibungen.

Lange verließ sich Microsoft fast ganz auf sein Kerngeschäft - den Verkauf des Betriebssystems Windows und dazu passender Büro-Software. Doch um gegenüber den neuen Internet-Riesen aus dem Silicon Valley nicht den Anschluss zu verlieren, investiert das am Rande von Seattle ansässige Unternehmen seit Jahren auch massiv in die KI-Forschung. Herausgekommen sind unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...