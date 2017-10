Liebe Leser,

Novo Nordisk ist in den vergangenen Wochen nahezu stetig nach oben marschiert. Die Aktie schaffte Anfang September den Sprung über die wichtige runde Marke von 40 Euro. Charttechnisch betrachtet könnte es nun in Richtung des bisherigen 6-Monats-Hochs bei 43,00 Euro hinauf gehen. Die Aktie ist nach Meinung der Charttechniker so konstant gestiegen, dass dann auch ein Sprung auf die runden 50 Euro gelingen könnte. Darüber sei der Weg frei, um auch noch das 2-Jahres-Hoch bei 54,87 ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...