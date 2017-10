Im Konflikt zwischen irakischen Kurden und der Zentralregierung schweigen zwar die Waffen, die Spannungen aber halten an. Indessen will sich Kurdenführer Massud Barsani wohl von seinem Amt zurückziehen.

Der irakische Kurdenführer Massud Barsani will sich lokalen Medienberichten zufolge als Präsident der Minderheit zurückziehen. Die kurdische Nachrichtenseite "Rudaw" berichtete unter Berufung auf Barsanis Berater Hemin Hawrami, der 71-Jährige habe einen Brief an das Abgeordnetenhaus geschrieben, in dem er ankündigte, nach Ablauf seines Mandats am 1. November als Präsident abzutreten und keine Verlängerung seiner Amtszeit anzustreben. Der Brief werde momentan im Abgeordnetenhaus diskutiert. Das Ausscheiden Barsanis wurde noch nicht offiziell bestätigt.

Barsani hatte sich mit dem Abhalten eines Unabhängigkeitsreferendums der irakischen Kurden Ende September verkalkuliert. Zwar stimmte eine überwältigende Mehrheit von mehr als 92 Prozent für eine Abspaltung der Kurdengebiete vom Irak. Die Zentralregierung in Bagdad, die das Votum ablehnt und eine Annullierung seines Ergebnisses fordert, griff in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...